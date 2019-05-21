Минчанка сделала в подъезде подросткам замечание, а они ей распылили в лицо краску

Подростки распылили краску в лицо незнакомой женщине, а потом еще изрисовали переход в метро. Фото: стоп-кадр видео.

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Столичные правоохранители разыскивают четырех молодых людей, которые совершили хулиганские действия, сообщают в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома.

Инцидент произошел почти месяц назад. Вечером 23 апреля в милицию позвонила женщина и рассказала, что неизвестные примерно в 19.15 часов распылили ей в лицо и на одежду краску. Минчанка встретила молодых людей на 16 этаже дома №97 на улице Притыцкого, начался скандал, во время чего ей в лицо полетела струя из баллончика.

– Удалось установить, что после ссоры с женщиной хулиганы пошли в сторону метро на «Каменной горке» и там тоже из баллончика один из них разрисовал пол и стены в переходе, – уточнили правоохранители.

До сих пор личности злоумышленников не установлены. Если вы узнаете молодых людей на фото и можете помочь милиции, позвоните по номеру 102.