2019-05-21T21:44:38+03:00
Общество
КП Беларусь

«Раньше здесь проезжала машина, а теперь едва поместится мотоцикл»: под Пинском Припять подмыла берега и угрожает дачникам

Местные власти обещают укрепить берег, но не могут найти для этого деньги
Надежда БУТОВИЧ
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Река быстро сокращает границы дачного участка. Фото: sb.by.Река быстро сокращает границы дачного участка. Фото: sb.by.
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Бурная река ставит под вопрос существование дачных участков в деревне Кнубово в Пинском районе. За десять лет Припять подобралась к крайним домам почти на 20 метров. Сейчас от границ дачного кооператива и подмытого рекой обрывистого берега до большой воды не больше 3 – 5 метров, сообщает sb.by.

– Если «темп» сохранится, то через год-два участок может уйти под воду. Русло расширяет границы очень быстро и с этим давно пора что-то делать. Не хочется в одночасье все потерять, – поделилась дачница Светлана Георгиевна.

В самом узком месте между рекой и ближайшим забором остается не больше трех метров: «Еще недавно здесь проезжала машина, а теперь поместится разве что мотоцикл. Это при том, что в последние годы уровень воды в реке был низким. А что если начнется паводок?», – переживает пинчанка.

В 2012 году дачники обратились к местной власти, «Полесьегипроводхозом» был разработан проект по укреплению берега стоимостью примерно 700 тысяч рублей. Для районного бюджета эта сумма оказалась непосильной. Дачники собрали около 60 подписей под обращением и отправили его по инстанциям. Сейчас вопрос на контроле помощника президента по Брестчине:

– Попробуем поднять вопрос на высоком уровне. Проблему ожидает всестороннее изучение. Будут рассмотрены все варианты ее разрешения. Вопрос серьезный, волнующий многих людей. Постараемся найти выход из этого положения, – рассказала Анатолий Маркевич, инспектор по Брестской области.

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