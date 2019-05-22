2019-05-22T09:14:08+03:00
Общество
КП Беларусь

Фотофакт: пенсионер соорудил «велопоезд» для сбора макулатуры

Дотащив такую гору бумаги до приемного пункта, можно заработать 8 рублей
Павел МИЦКЕВИЧ
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Гомельчанин соорудил «велопоезд» для сбора макулатурыГомельчанин соорудил «велопоезд» для сбора макулатурыФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Очевидцами необычной картины стали недавно гомельчане. В Советском районе города внимание прохожих привлек необычный велосипедист. Он не только загрузил свое средство передвижения по максимуму, привязав к нему тюки по бокам, на руле и у себя за спиной, но и прикрепил к велосипеду прицеп. Груз, который вез мужчина, - макулатура. Получился такой вот велосипед-ишак или даже велопоезд.

С гомельчанином поговорил корреспондент «Комсомолки». Оказалось, что Михаил - пенсионер, он давно собирает макулатуру не столько ради денег, сколько ради движения:

- Чтобы кости не посыпались, чтобы держать себя в тонусе, не одряхлеть. А деньги, конечно, лишними не бывают. За этот вот груз примерно рублей 8 дадут.

На собранные от сданной макулатуры деньги Михаил помогает внукам. Свой велопоезд он катит только под горку, когда тащить такую гору бумаги нет сил. А по ровной дороге едет за рулем.

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