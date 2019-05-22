2019-05-22T09:11:51+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бобруйске 22-летний парень выпал с 18-го этажа и разбился

Соседи отзываются о семье положительно
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Бобруйске 22-летний парень выпал с 18-го этажа и разбился. Фото: bobruisk.ruВ Бобруйске 22-летний парень выпал с 18-го этажа и разбился. Фото: bobruisk.ru
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Во вторник днем с 18-го этажа в Бобруйске упал 22-летний парень и погиб на месте. Он жил в квартире на верхнем этаже высотки. Причина трагедии пока не известна, все обстоятельства устанавливает Следственный комитет.

Известно, что молодой мужчина из интеллигентной семьи. Соседи отзываются о ней положительно: приветливые, красивые. В семье также воспитывается девочка-подросток, пишет bobruisk.ru.

Одна из версий случившегося - самоубийство. Напомним, по данным ВОЗ, Беларусь заняла пятое место в мире по количеству суицидов >

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