Сергей Румас о «ядовитой» нефти: Для окончательного определения ущерба будет необходим еще один месяц.

А на этой неделе белорусский премьер обсудит нефтяной вопрос с российским коллегой Дмитрием Медведевым

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Во вторник, 21 мая, Александр Лукашенко собрал чиновников на совещание по экономическим вопросам. На нем обсудили вопрос и некачественной российской нефти. Напомним, ущерб, нанесенный оборудованию, оценивается в 30 млн долларов, а недополученная выгода пока еще не подсчитана.

- Сегодня рано говорить о каких-то конкретных цифрах. Потому что весь ущерб еще не обсчитан белорусской стороной. Это длительный процесс. Мы рассчитываем, что для окончательного определения ущерба будет необходим еще один месяц, - цитирует belta.by премьер-министра Сергея Румаса.

На этой неделе Сергей Румас встретится с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым, чтобы обсудить нефтяной вопрос. Кроме того, белорусская и российская стороны уже подготовили дорожную карту по восстановлению поставок нефти.

- Сегодня основная задача - это освободить транзит, чтобы Беларусь могла получать плату за транзит нефти, который идет через ее территорию, - добавил Сергей Румас.