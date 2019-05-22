В России задержали 32-летнего владельца медцентра из Беларуси за мошенничество

По решению суда мужчину заключили под стражу на два месяца

По версии правоохранителей, сотрудники сети клиник «вылечили» более 11 тысяч здоровых людей

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МВД России подозревает владельца медицинского центра «Ф Клиникс» 32-летнего Павла Фролова из Беларуси в организации масштабной, федерального уровня аферы по оказанию дорогостоящей, но ненужной медпомощи. Об этом сообщает российская газета «Коммерсантъ».

По версии правоохранителей, подконтрольные господину Фролову врачи в разных российских городах «вылечили» более 11 тысяч здоровых граждан и получил с них за это около 1 миллиарда рублей. Однако представители бизнесмена уверяют, что Фролов не имеет отношения к махинациям, а жалобы - это происки конкурентов по рынку медуслуг.

Сотрудники МВД провели обыск в квартире бизнесмена. Силовики изъяли ноутбуки, телефоны, флешки и документы. Обыски прошли и в медцентре, расположенном в Москве по Товарищескому переулку.

После этого задержанного в сопровождении оперативников отправили самолетом в Чебоксары, а из аэропорта - в ИВС. По решению суда мужчину заключили под стражу на два месяца. Выяснилось, что местная полиция подозревает бизнесмена в организации особо крупного мошенничества.

Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, «ранее судимый гражданин одного из зарубежных государств» захотел получить сверхприбыли в России и для этой цели создал в нескольких регионах страны сеть медклиник и кол-центров. Сотрудники звонили по телефону пожилым жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Чувашии, Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областей и убеждали их пройти обследование в их медцентрах.

Сотрудники клиник диагностировали пациентам различные заболевания, якобы требующие неотложного лечения. А малообеспеченным «больным» людям доктора даже помогали оформить кредиты в банках в размере до полумиллиона рублей.

Кроме Фролова были задержаны еще 25 человек, среди которых гендиректора, главврачи, бухгалтеры.