2019-05-22T11:34:09+03:00
Общество
КП Беларусь

В России задержали 32-летнего владельца медцентра из Беларуси за мошенничество

По версии правоохранителей, сотрудники сети клиник «вылечили» более 11 тысяч здоровых людей
Евгения ПОПКО
Поделиться:
По решению суда мужчину заключили под стражу на два месяцаПо решению суда мужчину заключили под стражу на два месяца
Изменить размер текста:

МВД России подозревает владельца медицинского центра «Ф Клиникс» 32-летнего Павла Фролова из Беларуси в организации масштабной, федерального уровня аферы по оказанию дорогостоящей, но ненужной медпомощи. Об этом сообщает российская газета «Коммерсантъ».

По версии правоохранителей, подконтрольные господину Фролову врачи в разных российских городах «вылечили» более 11 тысяч здоровых граждан и получил с них за это около 1 миллиарда рублей. Однако представители бизнесмена уверяют, что Фролов не имеет отношения к махинациям, а жалобы - это происки конкурентов по рынку медуслуг.

Сотрудники МВД провели обыск в квартире бизнесмена. Силовики изъяли ноутбуки, телефоны, флешки и документы. Обыски прошли и в медцентре, расположенном в Москве по Товарищескому переулку.

После этого задержанного в сопровождении оперативников отправили самолетом в Чебоксары, а из аэропорта - в ИВС. По решению суда мужчину заключили под стражу на два месяца. Выяснилось, что местная полиция подозревает бизнесмена в организации особо крупного мошенничества.

Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, «ранее судимый гражданин одного из зарубежных государств» захотел получить сверхприбыли в России и для этой цели создал в нескольких регионах страны сеть медклиник и кол-центров. Сотрудники звонили по телефону пожилым жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Чувашии, Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областей и убеждали их пройти обследование в их медцентрах.

Сотрудники клиник диагностировали пациентам различные заболевания, якобы требующие неотложного лечения. А малообеспеченным «больным» людям доктора даже помогали оформить кредиты в банках в размере до полумиллиона рублей.

Кроме Фролова были задержаны еще 25 человек, среди которых гендиректора, главврачи, бухгалтеры.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Капитан прогулочного теплохода «Брест» застрелился из обреза ружья. СК проводит проверку
«Перебегала дорогу в неположенном месте». В Могилеве женщину сбили насмерть
Фиктивные сотрудники и турпоездки за рубеж: Генпрокуратура вскрыла новые факты коррупции в системе ГКНТ
Сергей Румас о «ядовитой» нефти: Для окончательного определения ущерба будет необходим еще один месяц
Фотофакт: пенсионер соорудил «велопоезд» для сбора макулатуры
Кому достались 100 000 рублей от «Евроопт»?
В Бобруйске 22-летний парень выпал с 18-го этажа и разбился
«Раньше здесь проезжала машина, а теперь едва поместится мотоцикл»: под Пинском Припять подмыла берега и угрожает дачникам
Минчанка сделала в подъезде подросткам замечание, а они ей распылили в лицо краску
Житель Лельчицкого района 30 лет хранил детонаторы к авиабомбам дома и под кроватью в спальне
Попутчик в поезде украл у пьяного брестчанина сумку и все деньги, но оставил ему паспорт под подушкой
«Я положил ей на горло черенок от лопаты и встал на него»: в Бобруйске судят убийцу 19-летней девушки
Появилось видео наезда на велосипедистку с ребенком в Минске
Пьяный бесправник на Mercedes протаранил в Минске 4 машины и автобус
Неделю сирени в Ботаническом саду посетили 60 тысяч минчан
Погода 21 мая: после обеда ливни, шквалистый ветер, град