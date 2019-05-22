Фиктивные сотрудники и турпоездки за рубеж: Генпрокуратура вскрыла новые факты коррупции в системе ГКНТ

Изменить размер текста: A A

Проверка установила, что кадровые службы не отобрали обязательства по соблюдению антикоррупционных ограничений у некоторых должностных лиц Государственного комитета по науке и технологиям и подведомственных ему организаций. Это привело к совершению правонарушений, сообщает отдел информации Генпрокуратуры.

Помимо государственной службы должностные лица занимались и другой оплачиваемой работой. Например, один из начальников комитета выезжал в турпоездки за рубеж за счет международной организации. Отношения с ней были частью его служебной деятельности.

Директор одного из институтов, подчиненных комитету, принял на работу научного сотрудника. Должность подразумевала специальное образование и опыт работы, которых у новичка не было. В этом же институте числилась работающей по совместительству дочь директора. Но по факту никакой деятельности она не осуществляла. Да и сам директор якобы совмещал руководство институтом с должностью ведущего научного сотрудника другого учреждения. Хотя фактически графики работы оказались не совместимы.

Прокуроры выявили и другие нарушения: непредставление деклараций о доходах и имуществе или их неполное декларирование. При проведении госзакупок комиссии не всегда информировали участников конкурса о его исходе. На официальном сайте комитета не размещались сведения о результатах государственных закупок и их результатах.

Проверка обнаружила, что комитет нарушил выполнение функций заказчика научных исследований и разработок. Несмотря на то, что исполнителю переводились бюджетные средства, контроль за выполнением мероприятий отсутствовал. Например, еще в декабре 2017 года ГУ «БелИСА» доработало автоматизированную систему мониторинга проектов Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016 - 2020 годы. Однако на момент проверки система не была введена в эксплуатацию.

Вскрывшиеся прокуратурой факты свидетельствуют о коррупционных рисках при использовании бюджетных средств. Создают для коррупционных правонарушителей условия в виде неправомерного предпочтения интересов физических и юридических лиц. А также о предоставлении им необоснованных льгот и привилегий.

Представление Генеральной прокуратуры об устранении нарушений антикоррупционного законодательства рассматривается в комитете. Совет министров проинформирован о результатах проверки.