КП Беларусь
«Евроньюс» снял новый ролик о Минске - про улицу Октябрьскую
Это необычная улица в белорусской столице, говорится в сюжете длиной в полторы минуты
«Евроньюс» снял новый ролик о Минске - про улицу Октябрьскую. Фото: скриншот видео
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В серии «Открытки из Беларуси» на телеканале «Евроньюс» вышло новое видео - об улице Октябрьской в Минске. Это необычная улица в белорусской столице, говорится в сюжете длиной в полторы минуты под названием «Октябрьская: Минская улица, прошедшая путь от промышленного к культурному центру».
Улица Октябрьская за пять лет преобразилась из промышленной зоны на окраине Минска в собственную туристическую карту благодаря впечатляющим образцам уличного искусства как бразильских, так и белорусских городских художников, рассказывают авторы.
Октябрьская: минская улица, прошедшая путь от промышленного к культурному центру.