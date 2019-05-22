2019-05-22T12:45:39+03:00
Общество
КП Беларусь

Пес укусил годовалого ребенка за голову. Мальчика госпитализировали

Собака принадлежит знакомому семьи
Елена ПРИХОДЬКО
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Медики оказали ребенку необходимую помощьМедики оказали ребенку необходимую помощьФото: Павел МАРТИНЧИК
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Происшествие случилось днем в одной из деревень Полоцкого района. 18 мая годовалый мальчик играл с домашней собакой. Пес принадлежит знакомому семьи, который приехал в гости. Предполагается, что во время игры ребенок схватил собаку за хвост, после чего она и укусила «обидчика». Укус пришелся на голову. Родители ребенка сразу же вызвали скорую помощь, мальчика госпитализировали. Как сообщает Telegram пресс-службы Следственного комитета, угрозы для жизни и здоровья нет.

Следователи проводят проверку по факту травмирования ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В связи с происшедшим напоминаем о необходимости быть предельно внимательными, когда дети играют с животными. В случае укуса следует немедленно обратиться за помощью медиков, чтобы исключить возможность заражения.

Кстати, за последнее время это не первый случай, когда животное кусает детей. 13 мая 2019 года в Бобруйске питбуль напал на пятерых человек. Он повалил ребенка на землю и искусал… (читать далее)

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