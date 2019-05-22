Топ бизнесменов Беларуси: в лидерах Мошенский, Добкин и Кислый

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Владелец брестских компаний «Санта Бремор» и «Савушкин продукт» Александр Мошенский вновь возглавил ежегодный рейтинг самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси. В прошлом году Мошенский провел наиболее значимые M&A-сделки на белорусском рынке. Брестчанин получил контроль над крупными молокоперерабатывающими предприятиями в Березе и Орше, а в этом году он хочет приобрести еще и Барановичский молочный комбинат. В перспективе молочная компания Мошенского может стать международной.

Кроме того, бизнесмен получил контроль над сетью магазинов «Рублевский», пишет gazetaby.com.

Второе место в новом рейтинге занял президент EPAM Systems Аркадий Добкин, а третье - генеральный директор Wargaming Group Виктор Кислый. В первую десятку вошел также владелец VP Capital Виктор Прокопеня.

Топ-200 самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси ежегодно составляет интернет-портал «Ежедневник».