2019-05-22T13:06:07+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Расчленил и закопал: в Бобруйске раскрыто убийство 15-летней давности

Мужчина признался на допросе, что в 2004 году поссорился с сожителем своей матери
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
На указанном месте останки уже обнаружены. Фото: СКНа указанном месте останки уже обнаружены. Фото: СК
Изменить размер текста:

В Бобруйске раскрыли убийство 15-летней давности. Подозреваемый в преступлении задержан. В 2004 году в райцентре пропал 51-летний мужчина. Тогда следователи нашли криминальные следы в исчезновении человека, и в 2006 году было возбуждено уголовное дело за убийство. Также правоохранители не оставили без вниманию факт, что сын сожительницы пропавшего мужчины вскоре уехал жить в Европу, а затем поселился в России. На момент исчезновения сожителя матери парню было 24 года.

- Проведенный детальный анализ материалов уголовного дела и реализация совместных мероприятий следователями и милиционерами позволили задержать мужчину во время приезда в Беларусь в начале мая, - говорит официальный представитель Управления СК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Мужчина признался на допросе, что 15 лет назад он поссорился с сожителем своей матери, избил его, и тот умер от полученных травм. Чтобы скрыть все следы, парень расчленил и закопал в лесу тело убитого. На указанном месте останки уже обнаружены и отправлены на экспертизу, добавили в СК.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорус уронил в реку ключи и нашел мину времен ВОВ
25-летний парень убил соседа из-за курения на лестничной площадке
Первая женщина-президент Грузии приедет в Беларусь
Средняя зарплата в Беларуси в апреле превысила 1 тыс. рублей
В Рогачеве ребенку зажало руку в игровом аппарате с прыгунами
Минчанка обчистила сожителя дочери, пока тот сидел в тюрьме
Топ бизнесменов Беларуси: в лидерах Мошенский, Добкин и Кислый
Пес укусил годовалого ребенка за голову. Мальчика госпитализировали
«Евроньюс» снял новый ролик о Минске - про улицу Октябрьскую
Капитан прогулочного теплохода «Брест» застрелился из обреза ружья. СК проводит проверку
«Перебегала дорогу в неположенном месте». В Могилеве женщину сбили насмерть
Фиктивные сотрудники и турпоездки за рубеж: Генпрокуратура вскрыла новые факты коррупции в системе ГКНТ
В России задержали 32-летнего владельца медцентра из Беларуси за мошенничество
Сергей Румас о «ядовитой» нефти: Для окончательного определения ущерба будет необходим еще один месяц
Фотофакт: пенсионер соорудил «велопоезд» для сбора макулатуры
Кому достались 100 000 рублей от «Евроопт»?
В Бобруйске 22-летний парень выпал с 18-го этажа и разбился
«Раньше здесь проезжала машина, а теперь едва поместится мотоцикл»: под Пинском Припять подмыла берега и угрожает дачникам
Минчанка сделала в подъезде подросткам замечание, а они ей распылили в лицо краску
Житель Лельчицкого района 30 лет хранил детонаторы к авиабомбам дома и под кроватью в спальне
Попутчик в поезде украл у пьяного брестчанина сумку и все деньги, но оставил ему паспорт под подушкой
«Я положил ей на горло черенок от лопаты и встал на него»: в Бобруйске судят убийцу 19-летней девушки
Появилось видео наезда на велосипедистку с ребенком в Минске
Пьяный бесправник на Mercedes протаранил в Минске 4 машины и автобус
Неделю сирени в Ботаническом саду посетили 60 тысяч минчан
Погода 21 мая: после обеда ливни, шквалистый ветер, град