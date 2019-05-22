Расчленил и закопал: в Бобруйске раскрыто убийство 15-летней давности

Мужчина признался на допросе, что в 2004 году поссорился с сожителем своей матери

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В Бобруйске раскрыли убийство 15-летней давности. Подозреваемый в преступлении задержан. В 2004 году в райцентре пропал 51-летний мужчина. Тогда следователи нашли криминальные следы в исчезновении человека, и в 2006 году было возбуждено уголовное дело за убийство. Также правоохранители не оставили без вниманию факт, что сын сожительницы пропавшего мужчины вскоре уехал жить в Европу, а затем поселился в России. На момент исчезновения сожителя матери парню было 24 года.

- Проведенный детальный анализ материалов уголовного дела и реализация совместных мероприятий следователями и милиционерами позволили задержать мужчину во время приезда в Беларусь в начале мая, - говорит официальный представитель Управления СК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Мужчина признался на допросе, что 15 лет назад он поссорился с сожителем своей матери, избил его, и тот умер от полученных травм. Чтобы скрыть все следы, парень расчленил и закопал в лесу тело убитого. На указанном месте останки уже обнаружены и отправлены на экспертизу, добавили в СК.