2019-05-22T13:54:04+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Рогачеве ребенку зажало руку в игровом аппарате с прыгунами

9-летняя девочка протянула руку, чтобы достать выигранную игрушку, а рука застряла
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Рогачеве ребенку зажало руку в игровом аппарате с прыгунами. Фото: МЧСВ Рогачеве ребенку зажало руку в игровом аппарате с прыгунами. Фото: МЧС
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В Рогачеве спасатели помогли ребенку, руку которого зажало в аппарате с игрушками. Это произошло в одном из магазинов во вторник вечером. Школьница выиграла прыгуна и протянула руку, чтобы достать его - но не тут-то было. Освободить ребенка не смогли даже взрослые, поэтому пришлось звонить в службу спасения и просить о помощи.

- По прибытии выяснилось, что 9-летняя девочка потянулась за прыгуном в вендинговом аппарате, и обратным клапаном произошло зажатие левой руки. С помощью слесарного инструмента работники МЧС разобрали аппарат и помогли девочке достать руку. Состояние ребенка удовлетворительное, в госпитализации не нуждается, - рассказали в Гомельском областном УМЧС.

Судя по всему, девочка в итоге получила выигранную игрушку. Возможно, не только она одна - чтобы помочь школьнице, спасателям пришлось достать из коробки аппарата всех прыгунов.

Рогачев. Оказание помощи.Подробная информация https://gomel.mchs.gov.by/novosti/259143/

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