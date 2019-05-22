В Рогачеве ребенку зажало руку в игровом аппарате с прыгунами

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В Рогачеве спасатели помогли ребенку, руку которого зажало в аппарате с игрушками. Это произошло в одном из магазинов во вторник вечером. Школьница выиграла прыгуна и протянула руку, чтобы достать его - но не тут-то было. Освободить ребенка не смогли даже взрослые, поэтому пришлось звонить в службу спасения и просить о помощи.

- По прибытии выяснилось, что 9-летняя девочка потянулась за прыгуном в вендинговом аппарате, и обратным клапаном произошло зажатие левой руки. С помощью слесарного инструмента работники МЧС разобрали аппарат и помогли девочке достать руку. Состояние ребенка удовлетворительное, в госпитализации не нуждается, - рассказали в Гомельском областном УМЧС.

Судя по всему, девочка в итоге получила выигранную игрушку. Возможно, не только она одна - чтобы помочь школьнице, спасателям пришлось достать из коробки аппарата всех прыгунов.