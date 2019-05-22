2019-05-22T14:40:10+03:00
Экономика
КП Беларусь

Средняя зарплата в Беларуси в апреле превысила 1 тыс. рублей

Румас признал, что в стране есть предприятия, где средняя зарплата не достигает даже 400 рублей
Павел МИЦКЕВИЧ
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Средняя зарплата в Беларуси в апреле превысила 1 тыс. рублейСредняя зарплата в Беларуси в апреле превысила 1 тыс. рублейФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В Минске 22 мая прошло заседание Совета министров на тему социально-экономического развития Беларуси. Выступая перед участниками встречи, премьер-министр Сергей Румас заявил, что средняя зарплата в стране составила 1 тыс. 74 рубля по данным на апрель. За первый квартал 2019 года средняя зарплата в Беларуси также превысила отметку в тысячу рублей, сказал глава правительства.

По его данным, реальные доходы населения за первые три месяца года приросли на 7,3%, а реальная зарплата выросла на 7,8%, в частности, у бюджетников - на 6,8%, пишет belta.by.

Белорусский премьер напомнил задачу правительства: уделять особое внимание организациям, где уровень оплаты труда низкий. Румас признал, что в стране есть предприятия, где средняя зарплата не достигает даже 400 рублей. До конца первого полугодия таких предприятий в Беларуси быть не должно, конкретизировал задачу Румас.

В то же время в стране есть предприятия с высокими зарплатами и низкой производительностью труда, отметил премьер, призвав повышать производительность труда, а не снижать зарплату.

Также он акцентировал внимание на своевременной выплате зарплаты и персональной ответственности за это руководителей предприятий.

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