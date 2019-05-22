Экономический суд забрал минское «Динамо у Юрия Чижа

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Сегодня в экономическом суде Минска проходили слушания по иску главного управления спорта и туризма Мингорисполкома к минскому «Динамо». Как сообщает «Трибуна», суд удовлетворил иск об отмене решения ЗАО «Динамо» Минск о выпуске 108 простых акций, принятое в декабре 1999 года, когда «Трайпл», основным владельцем которого является Юрий Чиж, вошел в состав учредителей и получил 40 акций «Динамо».

Таким образом, «Трайпл» и «Раковский бровар» (входят в состав учредителей) незаконно завладели акциями минского «Динамо». 20 лет этого никого не волновало…

Ранее сообщалось, что в 2018 году Юрию Чижу Мингорисполком предлагал передать акции клуба безвозмездно, но бизнесмен хотел выручить от продажи 1 млн рублей.

Решение суда может быть обжаловано в течение 15 дней.

Напомним, информация о возможной смене владельца ЗАО «ФК «Динамо-Минск» появилась летом 2018 года после резонансного и странного поражения «Динамо» от «Зенита» в Лиге Европы (в первом матче минчане выиграли 4:0, в ответном матче в Санкт-Петербурге проиграли 1:8). Среди возможных новых владельцев в кулуарах называли бизнесменов Михаила Гуцериева и Виктора Прокопеню. Потом молва новым возможным собственником «Динамо» называла Мингорисполком. Ожидалось, что смена собственника состоится к началу 2019 года. Но в январе команда вышла из отпуска, а кто новый владелец так и не было понятно. Вроде бы и Чиж не у дел, но и нового хозяина нет.

В конце марта генеральный директор и спортивный директор эту ситуацию комментировали витиевато.

- Как был Юрий Александрович, так он и остался. Сегодня он владелец, или, правильнее будет сказать, управленец минского «Динамо». Как и было на протяжении 19 лет. Он чуть отошел от футбола, но находится рядом с клубом. Если нужен совет - он подсказывает, что нужно делать, - говорил спортивный директор Виталий Булыга.

Юрий Чиж в 56 лет чувствует себя на 36. Какова его роль в нынешнем «Динамо»?