Японке пересадили печень белорусские врачи

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В Беларуси провели сложную операцию по повторной пересадке печени для жительницы Японии, информирует belta.by со слов Олега Руммо, директора Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии.

– Дело в том, что трансплантированная женщине иностранными коллегами печень не прижилась. И белорусские медики взялись за операцию по ретрансплантации, которую провели в Минске. Мы вынуждены были бороться с осложнениями, долго выхаживать пациентку. Сегодня она переводится из отделения интенсивной терапии и реанимации в обычное отделение, – поделился успехами директор Центра.

Данный проект – свидетельство высокого уровня трансплантологии в Беларуси. А также, по словам врачей, пример того, что белорусская медицина известна во всем мире.

– В основном пациенты приезжающие на трансплантации – жители Украины, но география очень широка. Кроме того, специалисты из нашей страны командируются в другие страны для проведения пересадок. Только в 2019 году сотрудники НПЦ выполнили 6 операций по трансплантации почки и печени за рубежом, в том числе в Грузии и Казахстане. К нам часто приезжают за «обменом опытом»: сейчас в НПЦ в Минске проходят подготовку специалисты из крупного детского клинического центра Армении, – пояснил Олег Руммо.

Но также директор НПЦ пояснил, что сейчас получить помощь в Беларуси хотят больше иностранных пациентов, чем это возможно осуществить. Так как приоритет отдается гражданам Беларуси.

За последние 10 лет, с 2008 года экспорт медуслуг в Беларуси увеличился в 42 раза. Наибольший объем в этой статистике у хирургии и трансплантации органов (66,4 процента), гематологии и пересадки костного мозга (31,5 процента).