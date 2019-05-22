В Могилеве задержали цыганского барона из Чапаевки. Той самой, которую проверяли, когда пропал убитый гаишник

Изменить размер текста: A A

Еще после ЧП с пропажей могилевского милиционера, который по версии следствия совершил суицид, «Комсомолка» побывала в микрорайоне областного центра – Чапаевка. Тогда после исчезновения сотрудника ГАИ в этой части города были задержаны все мужчины и некоторые женщины цыганской национальности, их подозревали в причастности к «краже» гаишника. Когда СК заявил, что кражи не было, а погибший совершил суицид, цыгане попросили, чтобы перед ними извинились за такое «недоразумение». Но видимо извинений не будет…

Сегодня стало известно, что милиция задержала цыганского барона, из той самой могилевской Чапаевки, информируют в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.

Следствие подозревает 48-летнего Ромку (Прим:. как называют цыганского барона местные) в сбыте наркотических веществ, неисполнении судебного решения о лишении водительского удостоверения.

– По оперативной информации задержанный причастен к систематическому сбыту метадона, других наркотиков и психотропов. Сегодня стало известно, что он успел продать «вещества» нескольким людям и собирается провести еще одну наркосделку, – рассказали правоохранители.

Перед задержанием «цыганский барон» успел проглотить пакетик с наркотиком (Прим.: предположительно). В его машине была найдена небольшая емкость со специфической жидкостью, ее направили экспертам.

По установленным фактам сбыта психотропных веществ возбуждены уголовные дела.

Сообщается, что «барон» ранее оказывался на скамье подсудимых за угрозу убийством, причинением тяжких телесных повреждений, уничтожение имущества. Он известен в криминальных кругах, оказывает активную поддержку «авторитетам».