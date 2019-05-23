Как отправить ребенка в летний лагерь, спросила у властей гомельская семья

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Актуальный вопрос для многих родителей - что необходимо для того, чтобы отправить ребенка в летний лагерь. Многие ездят на оздоровление с классом - такой отдых положен раз в год - а если ребенок не ездил? С насущным вопросом в смс-приемную 142 Гомельского горисполкома обратилась местная семья. Ответ опубликовали на официальном сайте исполкома:

- Для определения ребенка в летний лагерь Вы можете обратиться по месту работы одного из родителей либо в представительство областного управления республиканского центра по оздоровлению и санитарно-курортному лечению населения - в случае, если родители не работают.

Однако стоит помнить, что если ребенок оздоравливался в нынешнем году (к примеру, от школы вместе с классом), то оздоровление в летнем лагере возможно только за счет собственных средств родителей, добавили в горисполкоме.