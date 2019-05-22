Фотофакт. Вслед за майскими жуками Беларусь «атакуют» бабочки?

Изменить размер текста: A A

На днях «Комсомолка» сообщила читателям о нашествии майских жуков в Беларуси, которые буквально заполонили всю страну. Ученые рассказали, что такой массовый лет бывает раз в четыре года и как раз сейчас, в 2019 году, мы его наблюдаем.

Но необычайно теплая погода в апреле, да и в мае, по всей видимости, позволила щедро расплодиться и другим насекомым.

– В среду, 22 мая, мы проехали из Минска по трассе М1 в Брест и были в шоке от количества бабочек. Во время движения их не слышно, как жуков при ударе, так как они «мягкие», но из-за желтых кишок, пыльцы с крыльев и прочих непотребств постоянно приходится мыть лобовое стекло. Под Жабинкой мы остановились в придорожном кафе, снова помыли ветровое стекло, а обойдя машину просто ужаснулись – целый «веер» из сбитых бабочек! – поделились с нами читатели.

Одна поездка по М1 и решетку капота машины украшает "веер" из сбитых бабочек. Фото: Артем Базаров.

На присланных фотография угадывается бабочка репейница – очень распространенная во всем мире кроме Южной Америки. В природе эти бабочки любят «окраины»: лесные опушки, поля и луга, берега рек, пустоши, заросшие сорняками, а также – обочины дорог. Видимо, республиканская трасса здесь не исключение!

Как поделился с нами другой наш постоянный читатель Валерий, после одних таких покатушек по М1 между столицей и крупным райцентром со «страйком насекомых», на автомойке запросили доплату.

– Работники посмеялись, увидев мою машину, и попросили доплатить «за саранчу» 2 рубля. Машина у меня черная ее трудно мыть, а еще труднее – вытереть насухо без разводов. Но ребята справились и я не пожалел еще 2 рубля. Вся мойка обошлась в 12 рублей, – рассказал автолюбитель.