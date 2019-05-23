В Лоеве откроют памятник герою-пограничнику

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23 мая в Лоеве состоится открытие мемориальной композиции, посвященной Герою Советского Союза лейтенанту Николаю Сушанову. Мероприятие пройдет на заставе «Лоев» пограничной комендатуры «Лоев» Гомельской погрангруппы, носящей имя Героя. Планируется, что открытие памятника совершат председатель Государственного пограничного комитета Беларуси и исполняющий обязанности председателя Гомельского облисполкома.

- Мемориальная композиция послужит патриотическому воспитанию молодежи, пограничников, популяризации истории, боевых традиций и воинской службы в органах пограничной службы, - рассказали «Комсомолке» в Гомельской пограничной группе.

В ходе торжественного открытия мемориальной композиции планируются выступления участника Великой Отечественной войны Наума Львовича Каплана, главы Госпогранкомитета и исполняющего обязанности председателя Гомельского облисполкома. Для участия в торжественном открытии мемориальной композиции приглашены также представители исполнительной и представительской власти Гомельской области и Лоевского района, руководство Госпогранкомитета, автор бюста Героя, ветераны пограничной службы, представители БПЦ, общественных организаций, родные и близкие Николая Сушанова.

При формировании Днепра в районе Лоева старший сержант Николай Сушанов участвовал в отражении вражеских атак, в одной из которых, видя, что гитлеровцы беспорядочно отступают, поднял бойцов в контратаку и на плечах врага одним из первых ворвался на высоту 138.6, господствовавшую над всей окружающей местностью юго-западнее Лоева.