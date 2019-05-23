2019-05-23T08:53:57+03:00
Общество
КП Беларусь

В Лоеве откроют памятник герою-пограничнику

В мероприятии планируется участие главы Госпогранкомитета
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
В Лоеве откроют памятник герою-пограничнику. Фото: ГПКВ Лоеве откроют памятник герою-пограничнику. Фото: ГПК
Изменить размер текста:

23 мая в Лоеве состоится открытие мемориальной композиции, посвященной Герою Советского Союза лейтенанту Николаю Сушанову. Мероприятие пройдет на заставе «Лоев» пограничной комендатуры «Лоев» Гомельской погрангруппы, носящей имя Героя. Планируется, что открытие памятника совершат председатель Государственного пограничного комитета Беларуси и исполняющий обязанности председателя Гомельского облисполкома.

- Мемориальная композиция послужит патриотическому воспитанию молодежи, пограничников, популяризации истории, боевых традиций и воинской службы в органах пограничной службы, - рассказали «Комсомолке» в Гомельской пограничной группе.

В ходе торжественного открытия мемориальной композиции планируются выступления участника Великой Отечественной войны Наума Львовича Каплана, главы Госпогранкомитета и исполняющего обязанности председателя Гомельского облисполкома. Для участия в торжественном открытии мемориальной композиции приглашены также представители исполнительной и представительской власти Гомельской области и Лоевского района, руководство Госпогранкомитета, автор бюста Героя, ветераны пограничной службы, представители БПЦ, общественных организаций, родные и близкие Николая Сушанова.

При формировании Днепра в районе Лоева старший сержант Николай Сушанов участвовал в отражении вражеских атак, в одной из которых, видя, что гитлеровцы беспорядочно отступают, поднял бойцов в контратаку и на плечах врага одним из первых ворвался на высоту 138.6, господствовавшую над всей окружающей местностью юго-западнее Лоева.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
БЖД организовала канал в Skype для людей с нарушениями слуха
В Италии перевернулся туристический автобус: среди пострадавших есть белоруска
Европейский вещательный союз пересмотрел итоги "Евровидения-2019": Зена 24-я, а не 25-я!
Дерево внезапно упало на дорогу, водитель уходил от столкновения и попал в аварию: пострадал ребенок
Во время автобоев в Островецком районе зрителя придавило бетонным блоком
Фотофакт. Вслед за майскими жуками Беларусь «атакуют» бабочки?
В Могилеве задержали цыганского барона из Чапаевки. Той самой, которую проверяли, когда пропал убитый гаишник
Японке пересадили печень белорусские врачи
Экономический суд забрал минское «Динамо у Юрия Чижа
Электричка сбила 11-летнего мальчика, когда он шел в школу
Отец взломал аккаунт дочки и общался от ее имени с парнями. Ему грозит до 5 лет
Белорус уронил в реку ключи и нашел мину времен ВОВ
25-летний парень убил соседа из-за курения на лестничной площадке
Первая женщина-президент Грузии приедет в Беларусь
Средняя зарплата в Беларуси в апреле превысила 1 тыс. рублей
В Рогачеве ребенку зажало руку в игровом аппарате с прыгунами
Минчанка обчистила сожителя дочери, пока тот сидел в тюрьме
Расчленил и закопал: в Бобруйске раскрыто убийство 15-летней давности