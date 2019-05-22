2019-05-22T20:15:22+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Во время автобоев в Островецком районе зрителя придавило бетонным блоком

Мужчине потребовалась госпитализация
Надежда БУТОВИЧ
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После столкновения машин одна отскочила и ударилась о заграждение, где стоял зритель. Фото: СК.После столкновения машин одна отскочила и ударилась о заграждение, где стоял зритель. Фото: СК.
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ЧП произошло в субботу, 18 мая, на территории Островецкого района, сообщают в пресс-службе Следственного комитета.

В минувшие выходные в деревне Трайги проходили зрелищные «Автобои на выживание». Зрители с удовольствием наблюдали, как водители умело крушат железных коней. Понаблюдать автомобильные «дерби» пришел и 52-летний мужчина.

– Примерно в 19.20 часов в схватке сошлись два авто, которыми управляли 22-летний и 31-летний водители. В какой-то момент после столкновения машин, одна из них отскочила и ударилась о защитное заграждение из бетона. Тяжелый блок опрокинулся и упал прямо на ногу стоявшего зрителя, – рассказали в СК.

Бетонный блок нанес мужчине тяжелую травму ноги. Фото: СК.

Бетонный блок нанес мужчине тяжелую травму ноги. Фото: СК.

Сообщается, что у мужчины была сильно травмирована нога, ему понадобилась госпитализация. Предварительно полученные повреждения оцениваются как тяжелые, но окончательный вывод сделают судмедэксперты.

Следователи проводят проверку случившегося, опрошены очевидцы, работники и участники, осмотрено место событий. Также изъяты машины, после столкновения которых и произошло ЧП. Предстоит выяснить, почему потерпевший оказался в «опасной зоне», какие меры безопасности для зрителей и участников обеспечили организаторы.

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