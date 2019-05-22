Дерево внезапно упало на дорогу, водитель уходил от столкновения и попал в аварию: пострадал ребенок

Ребенок был в удерживающем кресле, но все равно пострадал в аварии. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

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По дороге в Светлогорск на территории Речицкого района в аварию попал 35-летний водитель, информируют в УВД Гомельского облисполкома.

Около 14.30 часов во вторник, 21 мая, мужчина ехал на легковом «Рено» по автотрассе направлением Октябрьский – Паричи – Речица. В какой-то момент водитель заметил как на дорогу падает дерево. Мужчина стал уходить от удара, но изменив траекторию движения, в итоге все равно наехал на дерево и увел машину в кювет. На обочине легковушка еще врезалась в растущие деревья.

Машина оказалась в кювете. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

– В итоге ДТП пострадал 3-летний пассажир. Малыш находился в детском удерживающем кресле, но получил повреждения и был доставлен в центральную райбольницу в Светлогорске, – уточнили в пресс-службе.

В ГАИ напоминают о необходимости соблюдения водителями повышенной осторожности при управлении ТС. Скорость движения должна быть такой, чтобы при возникновении препятствия, машина могла остановиться, без совершения необдуманных маневров и резкого торможения.