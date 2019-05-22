2019-05-22T21:24:13+03:00
Общество
КП Беларусь

Европейский вещательный союз пересмотрел итоги Евровидения-2019: Зена 24, а не 25!

Но количество баллов не поменялось
Надежда БУТОВИЧ
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Зена осталась при своем 31 балле, но поднялась на строчку выше. Фото: Фото: eurovision.tv.Зена осталась при своем 31 балле, но поднялась на строчку выше. Фото: Фото: eurovision.tv.
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«Комсомолка» ранее сообщала об итогах главного песенного конкурса 2019 года. Зена, которая представила Беларусь на «Евровидении-2019» в Тель-Авиве, вышла в финал конкурса, но в итоге оказалась на предпоследней строчке. Молодая певица набрала всего 31 балл и оказалась 25 среди двадцати шести участников.

Но в среду, 22 мая, Европейский вещательный союз заявил об ошибке в отношении Беларуси.

– Следуя стандартной практике проверки, нами обнаружена «человеческая ошибка», что привело к использованию неверного агрегированного результата, – признали в Европейском вещательном союзе.

Сообщается, что допущенная погрешность не повлияла на итоги финала в целом, но «нижняя сетка» таблицы была скорректирована, причем в пользу белорусской исполнительницы. Благодаря откорректированным результатам Зена поднялась с 25 на 24 место финала.

Агрегированный результат применялся из-за того, что перед финалов Евровидения белорусское жюри было дисквалифицировано, напомнили в EBU и пообещали, что впредь постараются предотвратить повторение подобной ситуации.

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