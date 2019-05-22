2019-05-22T21:58:56+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Италии перевернулся туристический автобус: среди пострадавших есть белоруска

МИД сообщил об оказании помощи белорусской гражданке
Надежда БУТОВИЧ
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Автобус съехал с трассы и опрокинулся в овраге. Фото: Dipietro.Автобус съехал с трассы и опрокинулся в овраге. Фото: Dipietro.
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СМИ сообщают о серьезном ДТП, которое произошло в Италии 22 мая.

Утром в среду, примерно в 9.30 часов по местному времени на автотрассе между Сиеной и Флоренцией, недалеко от города Монтериджиони, автобус с туристами съхал с проезжей части, упал в овраг и перевернулся. В аварии пострадало несколько десятков человек, в основном граждане России, Армении и Казахстана. Также одна женщина, которая была туристическим гидом, погибла (Прим.: по предварительной информации).

– Посольством Беларуси в Италии оказывается необходимое содействие гражданке Беларуси, получившей легкие травмы в результате аварии автобуса в Италии, – сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

Всего в туравтобусе в момент аварии находилось от 51 до 60 человек. Сообщается, что за рулем находился водитель-итальянец, его состояние после ДТП пока неизвестно.

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