БЖД организовала канал в Skype для людей с нарушениями слуха

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Белорусская железная дорога организовала канал связи в Skype для людей с нарушениями слуха - чтобы улучшить качество обслуживания пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Идея была реализована вместе с общественным объединением «Белорусское общество глухих».

Работает канал связи по следующему принципу: на сайте БЖД www.rw.by в разделе «105 Контакт-центр» есть ссылки в строке «Справочные услуги для лиц с нарушением слуха» - пока только для Минска, Гродно и Гомеля. Пассажир с нарушением слуха переходит по одной из ссылок и через Skype на языке жестов связывается со специалистом Белорусского общества глухих. Тот в режиме реального времени связывается с оператором контакт-центра БЖД, уточняет запрошенную информацию и потом тем же образом передает ее обратившемуся.

В БЖД напоминают, что ситуационная помощь людям с ограниченными физическими возможностями оказывается при обращении по номеру телефона 151.