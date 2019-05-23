2019-05-23T10:17:15+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Пинске ребенок получил ожоги, разогревая еду на плите

Павел МИЦКЕВИЧ
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В Пинске ребенок получил ожоги, разогревая еду на плите. Фото: МЧСВ Пинске ребенок получил ожоги, разогревая еду на плите. Фото: МЧС
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Неосторожность при разогреве пищи на газовой плите едва не привела к трагедии в Пинске. Там вечером 22 мая ученица 5-го класса местной гимназии помогала мама на кухне. Во время разогрева ужина на плите одежда на ребенке загорелась, из-за чего школьница получила ожоги.

К счастью, родители вовремя успели сбить огонь - подручными средствами они потушили загорание. Но девочку пришлось отвезти в больницу - ее госпитализировали с ожогами 1 - 2-й степени. Имущество в квартире не повреждено, сообщает Брестское областное УМЧС.

В квартире, где произошло ЧП, молодая семья проживает совместно с матерью отца девочки. В момент происшествия все взрослые находились дома, добавили в МЧС.

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