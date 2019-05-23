Дело в Юровичах: убийство с особой жестокостью, изнасилование, хулиганство

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Следственный комитет окончил расследование дела о нападении троих мужчин на жителей деревни Юровичи Калинковичского района. Напомним, в ночь на 4 ноября пьяные местные жители проникли в дом супружеской пары. С особой жестокостью злоумышленники избили супругов, а затем - соседа потерпевших, который оказался рядом. Он вскоре скончался в больнице, а супруги выжили.

В ходе следствия выяснилось, что еще в марте прошлого года двое обвиняемых на улице избили местного жителя, используя топорище. А в октябре двое злоумышленников избили другого односельчанина и для устрашения посадили его в подполье. В том же месяце один из обвиняемых изнасиловал односельчанку.

В итоге самому старшему из криминального трио, 25-летнему мужчине, предъявлены обвинения по нескольким статьям: покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, группой лиц; убийство, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц, лицом, ранее совершившим убийство; вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжких преступлений; особо злостное хулиганство; изнасилование; насильственные действия сексуального характера; незаконные приобретение, ношение составных частей огнестрельного оружия; незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ.

Также по нескольким статьям обвиняются двое других участников преступной группы: 20-летний и 17-летний сельчане, рассказала KP.BY официальный представитель управления СК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По инициативе руководства УСК в деревне был проведен сельский сход, внесен ряд представлений в субъекты профилактики, добавила официальный представитель.