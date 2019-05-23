2019-05-23T11:12:04+03:00
Экономика
КП Беларусь

Беларусь ведет переговоры по поставкам нефти из Казахстана

Лукашенко надеется, что сможет договориться с Россией о транзите
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Беларусь ведет переговоры по поставкам нефти из КазахстанаБеларусь ведет переговоры по поставкам нефти из КазахстанаФото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Президент Беларуси 23 мая встретился с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым и рассказал, что Беларусь ведет переговоры по поставкам нефти из этой страны, предложив активизировать переговоры на эту тему.

- Мы сейчас занялись диверсификацией поставок углеводородного сырья. Мы имеем несколько точек соприкосновения и ведем переговоры по поставкам нефти в Беларусь из других источников, - рассказал Александр Лукашенко.

По его словам, в 2019 году должны быть завершены основные работы по модернизации нефтеперерабатывающих заводов в Мозыре и Новополоцке. Поэтому покупать с мировых рынков нефть станет проще, в том числе - из Казахстана:

- Думаю, этот вопрос мы можем решить. Он лежит в плоскости не только Беларуси и Казахстана, но и России по транзиту. Россия - член ЕАЭС. Я думаю, что с близкой нам страной мы сможем договориться о каких-то объемах поставок нефти из Казахстана, - цитирует президента его пресс-служба.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Беларусь впервые приехали представители «Гранд-Опера»
Минск готовят к параду - сегодня вечером перекроют движение
В центре Щучина на переходе сбили 4-летнюю девочку
В Минске задержали Марину Мацулевич из «Материнского движения 328»
Дело в Юровичах: убийство с особой жестокостью, изнасилование, хулиганство
В Пинске ребенок получил ожоги, разогревая еду на плите
БЖД организовала канал в Skype для людей с нарушениями слуха
В Лоеве откроют памятник герою-пограничнику
В Италии перевернулся туристический автобус: среди пострадавших есть белоруска
Европейский вещательный союз пересмотрел итоги "Евровидения-2019": Зена 24-я, а не 25-я!
Дерево внезапно упало на дорогу, водитель уходил от столкновения и попал в аварию: пострадал ребенок
Во время автобоев в Островецком районе зрителя придавило бетонным блоком
Фотофакт. Вслед за майскими жуками Беларусь атакуют бабочки?
В Могилеве задержали цыганского барона из Чапаевки. Той самой, которую проверяли, когда пропал убитый гаишник
Японке пересадили печень белорусские врачи
Решением Экономического суда Юрий Чиж лишился прав на минское «Динамо»
Электричка сбила 11-летнего мальчика, когда он шел в школу
Отец взломал аккаунт дочки и общался от ее имени с парнями. Ему грозит до 5 лет
Белорус уронил в реку ключи и нашел мину времен ВОВ
25-летний парень убил соседа из-за курения на лестничной площадке
Первая женщина-президент Грузии приедет в Беларусь
Средняя зарплата в Беларуси в апреле превысила 1 тыс. рублей
В Рогачеве ребенку зажало руку в игровом аппарате с прыгунами
Минчанка обчистила сожителя дочери, пока тот сидел в тюрьме
Расчленил и закопал: в Бобруйске раскрыто убийство 15-летней давности