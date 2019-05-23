Беларусь ведет переговоры по поставкам нефти из Казахстана

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Президент Беларуси 23 мая встретился с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым и рассказал, что Беларусь ведет переговоры по поставкам нефти из этой страны, предложив активизировать переговоры на эту тему.

- Мы сейчас занялись диверсификацией поставок углеводородного сырья. Мы имеем несколько точек соприкосновения и ведем переговоры по поставкам нефти в Беларусь из других источников, - рассказал Александр Лукашенко.

По его словам, в 2019 году должны быть завершены основные работы по модернизации нефтеперерабатывающих заводов в Мозыре и Новополоцке. Поэтому покупать с мировых рынков нефть станет проще, в том числе - из Казахстана:

- Думаю, этот вопрос мы можем решить. Он лежит в плоскости не только Беларуси и Казахстана, но и России по транзиту. Россия - член ЕАЭС. Я думаю, что с близкой нам страной мы сможем договориться о каких-то объемах поставок нефти из Казахстана, - цитирует президента его пресс-служба.