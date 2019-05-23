2019-05-23T12:12:12+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске задержали Марину Мацулевич из «Материнского движения 328»

Женщину подозревают в оскорблении должностного лица
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Минске задержали Марину Мацулевич из «Материнского движения 328». Фото: facebook.com/matculevichmarinaВ Минске задержали Марину Мацулевич из «Материнского движения 328». Фото: facebook.com/matculevichmarina
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Активистку инициативы «Матери 328», которая объединяет женщин, чьи дети осуждены за незаконный оборот наркотиков, задержали утром 23 мая в Минске. Женщину подозревают в совершении преступления по уголовной статье, написала она в соцсети.

- В квартиру, где я проживаю, ломится милиция, угрожает МЧС и тем, что выломает двери. Позвонила в 102, - написала Марина на своей странице в Facebook, - УК РБ 369 - оскорбление должностного лица. Дали приказ людям, которые даже не знают этой статьи, изъять технику. Везут в Центральное СК.

Больше сведений о том, что сейчас происходит с Мариной Мацулевич, нет. Она боролась за пересмотр дела своего сына, заявляла о многочисленных нарушениях и злоупотреблениях в этом деле. Официальной информации о задержании активистки также пока нет.

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