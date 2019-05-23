В центре Щучина на переходе сбили 4-летнюю девочку

В больнице у ребенка диагностировали ушибы и ссадины

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В среду днем в центре Щучина на пешеходном переходе водитель Peugeot сбил 4-летнюю девочку. Ребенок переходил проезжую часть дороги вместе с мамой и родственницей. ДТП произошло в тот момент, когда девочка находилась на середине дороги. К счастью, обошлось без серьезных травм - в больнице у ребенка диагностировали ушибы и ссадины.

- Проводится проверка по факту ДТП, виновный будет привлечен к ответственности, - рассказал dzyannica.by начальник отделения ГАИ Щучинского РОВД Владимир Хильмончик.

Он добавил, что Госавтоинспекция вместе со всеми заинтересованными службами рассмотрит вопрос о принятии инженерных решений на перекрестке, где произошел наезд на ребенка, чтобы исключить в дальнейшем подобные происшествия.