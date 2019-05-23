2019-05-23T12:55:40+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларусь впервые приехали представители Гранд-Опера

Французские специалисты прибыли в Минск 22 мая по приглашению Валентина Елизарьева и посольства Франции в Беларуси
Сергей ДЕМИДОВ
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Французские специалисты прибыли в Минск 22 мая по приглашению Валентина Елизарьева и посольства Франции в Беларуси. Фото: Сергей ДЕМИДОВ.Французские специалисты прибыли в Минск 22 мая по приглашению Валентина Елизарьева и посольства Франции в Беларуси. Фото: Сергей ДЕМИДОВ.
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Представители Гранд-Опера (Опера Гарнье в Париже) пробудут в Минске до 24 мая. Они планируют познакомиться с Большим театром Беларуси, пообщаться с белорусскими коллегами и наладить контакты для дальнейшего сотрудничества.

Первый вечер представители Гранд-Опера провели в резиденции Франции. Гостей встречал посол Франции в Беларуси господин Дидье Канесс. Среди приглашенных - художественный руководитель Большого театра Валентин Елизарьев, заслуженная артистка балета и заведующая балетной труппой Татьяна Шеметовец, солист балета и народный артист Игорь Артамонов и другие.

Художественный руководитель Большого театра Беларуси Валентин Елизарьев и посол Франции в Беларуси господин Дидье Канесс. Фото: Сергей ДЕМИДОВ.

Художественный руководитель Большого театра Беларуси Валентин Елизарьев и посол Франции в Беларуси господин Дидье Канесс. Фото: Сергей ДЕМИДОВ.

Господин Пьер-Франсуа Эклен, советник директора Гранд-Опера, представлял на вечере дирекцию французской оперы, господин Флавьен Моглиа - французский балет.

- Мы только приехали, впервые, поэтому начинаем знакомиться с Беларусью, с театром, естественно, очень хотим увидеть спектакли. Танец, балет - это межнациональное искусство, не требующее перевода. Нам, французам и белорусам, легко в танце понять друг друга, - уверены французские специалисты. - Вы, например, практикуете русскую школу, мы у себя практикуем французскую. Но когда эти школы встречаются на сцене, мы понимаем, что это единое действие. Та база, которая существует в балете, нас всех объединяет. И мы очень рады находиться в Беларуси, чтобы погрузиться в чудесный мир танца, чудесный мир театра, оперы. Надеемся, нас ждет еще много приятных встреч, и мы с удовольствием сюда вернемся.

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