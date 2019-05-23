Минск готовят к параду - сегодня вечером перекроют движение

На пути к аэродрому Липки перекроют дороги на улицах Основателей, Стариновской, Скорины, МКАД, а также по трассе Н-9037

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23 мая примерно с 19.50 до 20.20 в Минске на некоторых дорогах перекроют движение транспорта из-за прохождения колонны военной техники. На аэродроме Липки пройдет репетиция парада ко Дню независимости, и на пути к аэродрому перекроют дороги на улицах Основателей, Стариновской, Скорины, МКАД, а также по трассе Н-9037.

В течение получаса в четверг вечером планируются временные ограничения движения всех видов транспорта по пути следования механизированной колонны, сообщает предприятие «Столичный транспорт и связь». Соответственно, будет приостановлено движение автобусов, следующих по маршрутам № 25, 27, 34, 64, 86, 145С, 155, 242, 306, и 1280-ТК.