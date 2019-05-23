В Мозыре 2-летний ребенок выпал из окна - он в реанимации

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В Мозыре следователи устанавливают обстоятельства выпадения ребенка из окна. Вчера, 22 мая, в поселке Криничный двухлетний мальчик ненадолго остался один в комнате, забрался на подоконник и открыл окно. Ребенок оперся на москитную сетку и выпал с третьего этажа. Он госпитализирован в реанимационное отделение Мозырской ЦРБ, сообщает СК в своем Telegram-канале.