2019-05-23T12:54:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Мозыре 2-летний ребенок выпал из окна - он в реанимации

Опять виновата москитная сетка
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Мозыре 2-летний ребенок выпал из окнаВ Мозыре 2-летний ребенок выпал из окнаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В Мозыре следователи устанавливают обстоятельства выпадения ребенка из окна. Вчера, 22 мая, в поселке Криничный двухлетний мальчик ненадолго остался один в комнате, забрался на подоконник и открыл окно. Ребенок оперся на москитную сетку и выпал с третьего этажа. Он госпитализирован в реанимационное отделение Мозырской ЦРБ, сообщает СК в своем Telegram-канале.

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