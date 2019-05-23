С центральной площади Сморгони убрали памятник Ленину

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Памятник Вадимиру Ленину не вернется на центральную площадь Сморгони. В апреле в райцентре сняли скульптуру, чтобы отправить на реставрацию - в рамках работ по преображению площади к проведению осенью «Дожинок». Но недавно снесли и постамент - стало понятно, что Ленина убрали навсегда.

В райисполкоме подтвердили, что памятник вождю большевиков не вернется на площадь, однако реставрацию он все же проходит:

- Этот памятник не представляет никакой архитектурной или иной ценности. Он сделан из цемента, который со временем начал разрушаться, - рассказали nn.by в отделе идеологии.

Местные власти посчитали, что покрывать Ленина металлом очень дорого, и люди этого не поймут - ведь в городе есть много сфер, где бюджетные деньги нужны больше. Поэтому решили сделать формовку из цемента, а затем провести общественное обсуждение и определить для памятника новое место.

Фото: shliah.by