2019-05-23T13:07:39+03:00
Общество
КП Беларусь

С центральной площади Сморгони убрали памятник Ленину

Новое место для скульптуры определят через общественное обсуждение
Павел МИЦКЕВИЧ
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С центральной площади Сморгони убрали памятник Ленину. Фото: shliah.byС центральной площади Сморгони убрали памятник Ленину. Фото: shliah.by
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Памятник Вадимиру Ленину не вернется на центральную площадь Сморгони. В апреле в райцентре сняли скульптуру, чтобы отправить на реставрацию - в рамках работ по преображению площади к проведению осенью «Дожинок». Но недавно снесли и постамент - стало понятно, что Ленина убрали навсегда.

В райисполкоме подтвердили, что памятник вождю большевиков не вернется на площадь, однако реставрацию он все же проходит:

- Этот памятник не представляет никакой архитектурной или иной ценности. Он сделан из цемента, который со временем начал разрушаться, - рассказали nn.by в отделе идеологии.

Местные власти посчитали, что покрывать Ленина металлом очень дорого, и люди этого не поймут - ведь в городе есть много сфер, где бюджетные деньги нужны больше. Поэтому решили сделать формовку из цемента, а затем провести общественное обсуждение и определить для памятника новое место.

Фото: shliah.by

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