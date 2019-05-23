140 км/ч? В Гомеле Nissan врезался в столб, погиб пассажир

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Страшная авария произошла в четверг утром в Гомеле. В районе универсама «Брянский» водитель Nissan Pathfinder врезался в световую мачту и погиб. Судя по фото, столб в месте удара практически сплющило. По словам очевидцев, легковушка летела на скорости 140 км/ч - в такой позиции застыла стрелка спидометра. Водителя, по данным пользователей Telegram-канала t.me/GomelProbki, забрала «скорая», а пассажир погиб на месте.

Сообщается также, что на скорости у автомобиля лопнуло колесо, поэтому машину отнесло в сторону, и это стало причиной аварии.

Вскоре официальную информацию предоставил СК:

- 41-летний водитель двигался по улице Огоренко, в пути следования выехал за пределы проезжей части, и совершил наезд на опору линии электропередач. В результате ДТП 45-летний брат водителя, ехавший на переднем пассажирском сиденье, скончался на месте происшествия. Водитель госпитализирован.