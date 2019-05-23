Погода в Беларуси: на выходных похолодает, а потом до +28

В пятницу в Беларуси еще будет жарко Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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В пятницу в Беларуси еще будет жарко, ожидаются дожди, а на выходных похолодает. В субботу неустойчивая прохладная воздушная масса принесет ветры, прохладу и осадки.

25 мая в Гомельской и Могилевской областях прогнозируют кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер будет северным с переходом на западный порывистый. Температура воздуха ночью опустится до плюс 10 - 15 градусов, а в Витебской области похолодает до плюс 8 - 9 градусов. Максимальная температура днем ожидается в пределах 17 - 24 градусов.

В воскресенье и понедельник тоже будет прохладно и с дождями, зато потом жара вернется. Уже во вторник по Гомельской области прогнозируют до плюс 28 градусов и ясное небо. В Минске со вторника потеплеет до +25, осадки прекратятся.