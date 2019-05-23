В Орше спасли россиянина, который положил голову под поезд

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В Орше мужчина пытался совершить суицид, положив голову под колеса приближающегося поезда. Это случилось на железнодорожном вокзале станции Орша-Центральная. Во время стоянки состава сообщением Москва - Минск мужчина лег на рельсы прямо под локомотив поезда. К счастью, до начала движения локомотива самоубийцу заметил осмотрщик-ремонтник вагонного депо и спас ему жизнь.

Работник депо сразу рассказал об увиденном сотрудникам милиции, которые успели снять с рельс мужчину до отправления поезда. Оказалось, что покончить с собой хотел гражданин России. Как он признался милиционерам, на отчаянный шаг его толкнули личные проблемы.

А осмотрщика официально поблагодарили в оршанском отделе внутренних дел на транспорте, рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.