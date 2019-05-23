2019-05-23T15:37:55+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пожар на «Горизонте» в Минске: эвакуированы 78 человек

Пострадавших нет, на месте работают спасатели
Павел МИЦКЕВИЧ
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Пожар на «Горизонте» в Минске: эвакуированы 78 человек. Фото: @_sergeissПожар на «Горизонте» в Минске: эвакуированы 78 человек. Фото: @_sergeiss
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На заводе «Горизонт» в Минске днем в четверг произошел пожар.

- По Машерова 11 предварительная информация: происходит загорание в помещении вентиляционной камеры на первом этаже. Эвакуированы 78 человек. Пострадавших нет. На месте работают спасатели, - сообщает Минское городское управление МЧС на своей официальной странице в Twitter.

Подробную информацию обещают предоставить чуть позже.

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