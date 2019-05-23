2019-05-23T16:06:38+03:00
Общество
КП Беларусь

В Литву из Беларуси пытались ввезти систему запуска ракет

Российский груз направляли в Китай через порт в Клайпеде
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Литву из Беларуси пытались ввезти систему запуска ракет. Фото: delfi.ltВ Литву из Беларуси пытались ввезти систему запуска ракет. Фото: delfi.lt
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На днях в Литву из Беларуси пытались ввезти систему запуска ракет. Однако таможня остановила груз. Компоненты M20 Missile Weapon System Model пытались переместить через белорусско-литовскую границу на двух грузовых автомобилях.

После осмотра груза специалистами Инспекции стратегических товаров Центра контроля передвижения Вооруженных сил Литвы было принято решение вернуть автомобили и оборудование в Беларусь - из-за запретов и ограничений на ввоз военного оборудования, сообщает delfi.lt со ссылкой на Криминальную службу таможни Литовской республики.

Белорусская таможня об инциденте пока ничего не сообщает. Позже стало известно, что система запуска ракет направлялась в Китай через порт в Клайпеде. А в Минск груз попал из России - система участвовала в выставке военной техники.

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