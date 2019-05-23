В Минске нашли подростка, который уже второй раз убегал из дома. Фото: ГУВД

Виталий уже исчезал в октябре прошлого года: вышел погулять на улицу и пропал

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В Минске нашелся несовершеннолетний Виталий Путято, которого искала милиция. 19 мая утром 17-летний парень ушел из дома, и до настоящего момента его местонахождение было неизвестно. Подросток живет на улице Волоха.

- Парень вышел на связь с родственниками и вернулся домой. Его жизни и здоровью ничто не угрожает, - сообщило 23 мая ГУВД Мингорисполкома.

Виталий уже исчезал в октябре прошлого года: вышел погулять на улицу и пропал. Тогда парня искали около десяти дней. Оказалось, что все это время он гостил у бабушки.