Отец удалил страницу дочери в соцсети - было возбуждено дело

Несовершеннолетняя сельчанка обратилась в милицию, когда кто-то написал с ее страницы сообщения

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Уголовное дело за «компьютерный саботаж» (ст. 351 УК Беларуси) расследовали в Чечерске. К криминалу привели проблемы в семейных отношениях.

- Несовершеннолетняя жительница Чечерского района обратилась в милицию с заявлением с просьбой установить и привлечь к ответственности лицо, осуществляющее от ее имени переписку на ее странице в социальной сети. Как только Чечерским РОВД была начата проверка, неизвестное на тот момент лицо удалило учетную запись несовершеннолетней в сети, - рассказывает официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова.

Впоследствии Чечерский райотдел СК возбудил уголовное дело, и в ходе разбирательства выяснилось, что виновник - отец девушки-подростка.

- На основании анализа всех собранных по делу доказательств, с учетом личности подозреваемого, УСК по Гомельской области принято решение о прекращении предварительного расследования в связи с малозначительностью деяния, - добавила официальный представитель.