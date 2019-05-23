«Даже журналисты обнаружили: напили леса и не можете обработать»: Александр Лукашенко раскритиковал лесное хозяйство

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В четверг, 23 мая, во время совещания с докладом о повышении эффективного использования лесных ресурсов Александр Лукашенко пообщался с вице-премьером Владимиром Дворником и главой КГК Леонидом Анфимовым, сообщают в пресс-службе президента.

– Нужно собраться и определиться с Минлесхозом, как мы будем жить дальше? К лесу отношение – отвратительное, а ведь это подарок природы. Я часто бываю в лесу (пролетая сверху тоже вижу, что делается), смотрю как работают наши лесники: ни посадок, ни вовремя спиленного спелого леса для переработки, ни дорог… Вообще, порядка мало, – сообщил глава страны.

А затем добавил, что так как около 40 процентов территории Беларуси заняты лесами, необходимо использовать такой ресурс.

– Сырье хорошее. А вы напилили где-то там лес, даже журналисты уже обнаружили, что не можете его переработать, – подчеркнул Александр Лукашенко.

По поводу нареканий по работе лесной отрасли президент поручил Дворнику «подключиться и разобраться», напомнив, что Анфимов так же «с давних времен знает, что происходит в лесу».

Затем президент заговорил об очередном поступлении предложения о поставках из Беларуси за рубеж леса в виде бревен. И напомнил, что было принято ранее решение перед экспортом лесные ресурсы обязательно «превращать» в полуфабрикат и поставлять, идеально, в виде «мебели с высокой добавленной стоимостью».

В завершение глава страны потребовал быстрее реализовать проекты по постройке заводов по переработке древесины низкого качества и отходов производства:

– Мне сообщали о проекте строительства 6 заводов, перерабатывающих низкокачественную древесину, в том числе полученную на вырубках поврежденного короедом леса, в топливные пеллеты. Я поинтересовался о технологии: так там две машины стоят и делают пеллеты из щепы, опилок и других отходов. И спрос на рынке, и цена хорошая... Так это надо было уже вчера завезти оборудование и поставить! Если бы в 1941 году мы так переносили заводы на Урал, то проиграли бы войну! В лесной отрасли не может быть отходов. Быстрее реализовывайте эти проекты и перерабатывайте излишки и отходы, – поручил президент.