Видеофакт. В Минске подростки подбрасывали волосы в еду, чтобы получить вторую порцию бесплатно

Девушка подбросила собственный волос, чтобы не платить за еду. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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В одном из столичных заведений общепита милиция задержала двух несовершеннолетних «халявщиков», сообщают в пресс-службе МВД.

Молодые люди, парень и девушка, в тот день пришли в заведение фастфуда с умыслом пообедать бесплатно. Сначала подростки заказали порцию еды, уселись за столик, а потом предъявили на кассе претензию, мол, в еде – волос! Но то, как себя вели «мошенники», показалось подозрительным охраннику бистро, он узнал в жалобщиках подростков, которые за такую же претензию получили «халявную» порцию в другом кафе ранее. Позвонил в милицию, и любителей легкой наживы быстро вывели на чистую воду.

Запись с камеры видеонаблюдения подтвердила, что девушка сама подбросила волос в еду, а потом потребовала заменить непригодную порцию бесплатной.

Подростков-мошенников вскоре задержали и доставили в Центральное РУВД Минска. Сейчас проводится проверка.