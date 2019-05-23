2019-05-23T20:01:49+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт. В Минске подростки подбрасывали волосы в еду, чтобы получить вторую порцию бесплатно

Их вычислили по записям видеокамер
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Девушка подбросила собственный волос, чтобы не платить за еду.Девушка подбросила собственный волос, чтобы не платить за еду.Фото: Надежда БУТОВИЧ
Изменить размер текста:

В одном из столичных заведений общепита милиция задержала двух несовершеннолетних «халявщиков», сообщают в пресс-службе МВД.

Молодые люди, парень и девушка, в тот день пришли в заведение фастфуда с умыслом пообедать бесплатно. Сначала подростки заказали порцию еды, уселись за столик, а потом предъявили на кассе претензию, мол, в еде – волос! Но то, как себя вели «мошенники», показалось подозрительным охраннику бистро, он узнал в жалобщиках подростков, которые за такую же претензию получили «халявную» порцию в другом кафе ранее. Позвонил в милицию, и любителей легкой наживы быстро вывели на чистую воду.

Запись с камеры видеонаблюдения подтвердила, что девушка сама подбросила волос в еду, а потом потребовала заменить непригодную порцию бесплатной.

Подростков-мошенников вскоре задержали и доставили в Центральное РУВД Минска. Сейчас проводится проверка.

Задержаны любители бесплатной еды в бистро.https://mvd.gov.by/ru/news/5406

Еще больше материалов по теме: «Минск: криминальные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Молдова признала белорусский картофель небезопасным и вернула 400 тонн обратно
«Даже журналисты обнаружили: напили леса и не можете обработать»: Александр Лукашенко раскритиковал лесное хозяйство
У белоруски изъяли часы, стоимостью более $235 тыс. Она везла их в подарок мужу
Как отправить ребенка в летний лагерь, спросила у властей гомельская семья
Отец удалил страницу дочери в соцсети - было возбуждено дело
В Минске нашли подростка, который уже второй раз убегал из дома
В Литву из Беларуси пытались ввезти систему запуска ракет
Пожар на «Горизонте» в Минске: эвакуированы 78 человек
В Орше спасли россиянина, который положил голову под поезд
Погода в Беларуси: на выходных похолодает, а потом до +28
140 км/ч? В Гомеле Nissan врезался в столб, погиб пассажир
С центральной площади Сморгони убрали памятник Ленину
В Мозыре 2-летний ребенок выпал из окна - он в реанимации
В Беларусь впервые приехали представители Гранд-Опера
Минск готовят к параду - сегодня вечером перекроют движение
В центре Щучина на переходе сбили 4-летнюю девочку
В Минске задержали Марину Мацулевич из «Материнского движения 328»
Беларусь ведет переговоры по поставкам нефти из Казахстана
Дело в Юровичах: убийство с особой жестокостью, изнасилование, хулиганство