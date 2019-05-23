2019-05-23T20:47:12+03:00
Экономика
КП Беларусь

Молдова признала белорусский картофель небезопасным и вернула 400 тонн обратно

Несмотря на это импорт в эту страну бьет в этом году все рекорды!
Надежда БУТОВИЧ
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Экспорт картофеля в Молдову увеличился в 320 раз. Фото: pixabay.com.Экспорт картофеля в Молдову увеличился в 320 раз. Фото: pixabay.com.
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В Молдове в последнее время цены на картофель бьют рекорды, сообщает ресурс ZDG. Стоимость килограмма картошки достигла невероятных для страны 20 леев (более 1,1 долларов за кило). Эксперты говорят, это произошло из-за плохого урожая и малоемкости местного рынка.

Для стран экспортеров такая ситуация только на руку. Многие сейчас наращивают экспорт картофеля, и Беларусь не исключение. В 2019 году произошло картофельное чудо: экспорт в Молдову увеличился в 320 раз, сообщал ранее ресурс euroradio.fm.

Увеличился при этом и контроль со стороны «принимающей» стороны. Так с 26 марта по 13 мая молдавская ветсанслужба развернула на границе 19 партий с белорусским «вторым хлебом». В Беларусь вернулись 400 тонн картофеля.

– Продукт был заражен «коричневой гнилью картофеля» – объектом карантина, что опасно для картофелеводства внутри страны, – рассказали в Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов Молдовы (НАБПП). – В то же время было проверено и принято более 100 партий другого белорусского картофеля. И с 3 мая больше ситуация с зараженными партиями не повторялась, возвраты не происходили.

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