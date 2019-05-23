2019-05-23T21:15:16+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомельском районе велосипедист погиб под колесами трактора

Мужчина скончался от травм в больнице
Надежда БУТОВИЧ
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61-летний тракторист сбил на тракторе другого сельчанина. Фото: УВД Гомельского облисполкома.61-летний тракторист сбил на тракторе другого сельчанина. Фото: УВД Гомельского облисполкома.
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Несчастье произошло в агрогородке Красное в Гомельском районе, сообщают в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

По одной из сельских улиц примерно в 14.15 часов ехал трактор, управляемый 61-летним водителем, и велосипедист в попутном направлении. В какой-то момент тракторист наехал на велосипед впереди и сбил местного жителя. Медики доставили пострадавшего 42-летнего сельчанина в больницу, ему оказали помощь, но травмы, полученные в ДТП были несовместимы с жизнью. Спустя чуть больше часа после аварии мужчина скончался.

– Велосипедистам на дороге нужно в разы быть более внимательными и осторожными нежели другим участникам дорожного движения. Обеспечение своей безопасности – наиглавнейшая задача при движении по автодорогам, а также умение предвидеть опасность и спрогнозировать возможность аварийной ситуации. Вышеперечисленные правила составляют основу безопасной езды, – напомнили в ГАИ.

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