Парад на 3 июля в Минске перенесли на поздний вечер

Парад раньше только репетировали вечером, но теперь готовы и провести его на закате. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Изменить размер текста: A A

В 2019 году праздничный парад ко Дню Независимости Беларуси пройдет вечером, сообщает sb.by со ссылкой на Сергея Потапенко, замминистра обороны республики.

К слову, в прошлые годы «Комсомолка» не раз публиковала фото с репетиций парадов в Минске с вечернего проспекта. Теперь и «настоящий» парад перенесен на вечернее время. В Минобороны считают, что позднее время для шествия может стать особенностью парада 2019 года.

– У нас уже есть опыт проведения парада вечером, – уверил представитель Минобороны. – Свое участие в параде ко Дню Независимости подтвердили уже восемь иностранных государств. Тема, которой будет посвящен парад в этом году – 75 годовщина освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Но вечерний парад – это не единственная особенность 3 июля в этом году. Как и в прошлом году в параде будут участвовать женщины, но в этот раз число женских пеших расчетов увеличится до трех.

– В целом пешеходных расчетов в параде 2019 года будет большее количество, а в механизированной колонне «пройдут» новые образцы вооружений и военной техники, – добавил Потапенко.

Тренировки к параду на 3 июля проходят пять раз в неделю.