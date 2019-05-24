2019-05-24T09:06:57+03:00
Спорт
КП Беларусь

В полуфинале ЧМ по хоккею сыграют Россия и Финляндия

На чемпионате мира в элитном дивизионе, который проходит в Словакии, определились полуфиналисты турнира
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В полуфинале ЧМ по хоккею сыграют Россия и Финляндия. Фото: IIHF.В полуфинале ЧМ по хоккею сыграют Россия и Финляндия. Фото: IIHF.
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На стадии четвертьфинала обладатель золотых медалей прошлого года сборная Швеции уступила Финляндии в овертайме - 4:5. «Тре крунур» лидировали в счете в ходе встречи в Братиславе 3:1, но позволили соперникам сравнять счет - 3:3. Четвертая шайба была заброшена под занавес второго периода. Мощный бросок шведского защитника Эрика Густафссона пришелся в видеокамеру, установленную в воротах финнов, - 4:3. Финская команда усилиями капитана Марко Анттилы на 59-й минуте матча сравняла счет - 4:4. В дополнительные десять минут точным броском под перекладину отметился Сакари Маннинен - 5:4. В Кошице команда Чехии обыграла Германию со счетом 5:1. Ранее сборная России победила США - 4:3, а Канада в овертайме была сильнее Швейцарии - 3:2. В полуфинале чемпионата мира 25 мая сыграют Россия - Финляндия, Канада - Чехия.

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