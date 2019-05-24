Виктор Гончаренко второй раз стал отцом

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Сегодня Виктор Гончаренко тренирует российский ЦСКА.

- В семье Гончаренко родилась дочь. Поздравляем Виктора Михайловича и его супругу с прибавлением и желаем счастья и здоровья! - сообщила пресс-служба футбольного клуба.

ЦСКА поздравил Гончаренко и его супругу с прибавлением и пожелал счастья и здоровья.

Белорусский тренер возглавил армейский клуб в декабре 2016 года, сменив на посту Леонида Слуцкого. Под его руководством команда два раза завоевывала серебро чемпионата России, а также дошла до четвертьфинала Лиги Европы.

За тур до финиша нынешнего чемпионата России ЦСКА идет на 5-м месте. Дружина выступит в Лиге Европы.

Стоит отметить, что Виктор Гончаренко восемь раз становился тренером года Беларуси.