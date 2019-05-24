2019-05-24T10:43:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко посмотрел МКАД: «Надо развивать придорожный сервис»

Он пояснил, что придает большое значение модернизации дорог и развитию придорожной инфраструктуры, потому что это лицо страны
Григорий ГРИБОВ
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Лукашенко посмотрел МКАД: «Надо развивать придорожный сервис».Лукашенко посмотрел МКАД: «Надо развивать придорожный сервис».Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время ознакомления с благоустройством и развитием территорий, прилегающих к кольцевой автодороге вокруг Минска, поручил активнее развивать МКАД и придорожные участки.

- Я много говорил о том, что хотел бы видеть вдоль этих дорог. Но пока работа идет ни шатко ни валко. Кое-где я, наверное, и не вижу этой работы, потому что не везде бываю. И сегодня я хотел бы просто вам всем обозначить конкретно, какой должна быть дорога и придорожные участки, - сказал Александр Лукашенко.

Он пояснил, что придает большое значение модернизации дорог и развитию придорожной инфраструктуры, потому что это лицо страны.

- Я часто вас критикую за дороги, за порядок, другие направления, связанные с нашей природой. Почему сегодня дороги и прежде всего первая кольцевая автодорога? Это лицо Минска. Минск - лицо страны, - обратил внимание Лукашенко. - Здесь гости, люди часто ездят по этим дорогам. И дело даже не только в том, что скоро приедет много гостей со всего мира на Европейские игры. Когда-то надо было эту работу активизировать, - цитирует belta.by.

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