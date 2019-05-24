2019-05-24T11:44:42+03:00
Общество
КП Беларусь

Ермошина предложила выбирать мэров городов

Глава ЦИК считает, что исполнительную власть уже некуда укреплять
Григорий ГРИБОВ
Поделиться:
Ермошина предложила выбирать мэров городовЕрмошина предложила выбирать мэров городовФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

- Я давно ратую за то, чтобы сельские и поселковые советы как органы были упразднены, чтобы мы не избирали сельских и поселковых депутатов - это чисто декоративные органы с минимумом полномочий, и чтобы мы избирали глав местных сельских органов, глав местных администраций. Это будет одновременно и исполнительная, и представительная власть - объединенная. Для сельчан, когда они участвуют в выборах, существует только одно - кто будет председателем сельсовета. Давайте его избирать непосредственно самими сельчанами, - заявила она в эфире телеканала СТВ.

- Давайте посмотрим, как оно пойдет. Если это хорошо сработает на этом уровне, может быть, мы потом перейдем на уровень района, на уровень города, и у нас будут действительно избираемые мэры городов. Почему бы и нет? Но, чтобы не рисковать, надо посмотреть, как это сработает внизу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
На церемонии открытия II Европейских игр будет использована технология дополненной реальности
Лукашенко пригрозил инвесторам жесткими мерами
В Минске грузовой микроавтобус насмерть сбил пенсионерку
Лукашенко посмотрел МКАД: «Надо развивать придорожный сервис»
Виктор Гончаренко второй раз стал отцом
В полуфинале ЧМ по хоккею сыграют Россия и Финляндия
Парад на 3 июля в Минске перенесли на поздний вечер
В Гомельском районе велосипедист погиб под колесами трактора
Молдова признала белорусский картофель небезопасным и вернула 400 тонн обратно
Видеофакт. В Минске подростки подбрасывали волосы в еду, чтобы получить вторую порцию бесплатно
«Даже журналисты обнаружили: напилили леса и не можете обработать» - Александр Лукашенко раскритиковал лесное хозяйство
У белоруски изъяли часы, стоимостью более $235 тыс. Она везла их в подарок мужу
Как отправить ребенка в летний лагерь, спросила у властей гомельская семья
Отец удалил страницу дочери в соцсети - было возбуждено дело
В Минске нашли подростка, который уже второй раз убегал из дома
В Литву из Беларуси пытались ввезти систему запуска ракет
Пожар на «Горизонте» в Минске: эвакуированы 78 человек
В Орше спасли россиянина, который положил голову под поезд
Погода в Беларуси: на выходных похолодает, а потом до +28
140 км/ч? В Гомеле Nissan врезался в столб, погиб пассажир
С центральной площади Сморгони убрали памятник Ленину
В Мозыре 2-летний ребенок выпал из окна - он в реанимации
В Беларусь впервые приехали представители Гранд-Опера
Минск готовят к параду - сегодня вечером перекроют движение
В центре Щучина на переходе сбили 4-летнюю девочку
В Минске задержали Марину Мацулевич из «Материнского движения 328»
Беларусь ведет переговоры по поставкам нефти из Казахстана
Дело в Юровичах: убийство с особой жестокостью, изнасилование, хулиганство