Ермошина предложила выбирать мэров городов

Изменить размер текста: A A

- Я давно ратую за то, чтобы сельские и поселковые советы как органы были упразднены, чтобы мы не избирали сельских и поселковых депутатов - это чисто декоративные органы с минимумом полномочий, и чтобы мы избирали глав местных сельских органов, глав местных администраций. Это будет одновременно и исполнительная, и представительная власть - объединенная. Для сельчан, когда они участвуют в выборах, существует только одно - кто будет председателем сельсовета. Давайте его избирать непосредственно самими сельчанами, - заявила она в эфире телеканала СТВ.

- Давайте посмотрим, как оно пойдет. Если это хорошо сработает на этом уровне, может быть, мы потом перейдем на уровень района, на уровень города, и у нас будут действительно избираемые мэры городов. Почему бы и нет? Но, чтобы не рисковать, надо посмотреть, как это сработает внизу.