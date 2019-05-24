В Минске грузовой микроавтобус насмерть сбил пенсионерку

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По данным следствия, 22 мая в 10.45 29-летний водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz Sprinter, двигался по переулку Болотникова в Минске задним ходом и совершил наезд на пешехода, которая находилась на проезжей части.

В результате ДТП 86-летней женщине были причинены телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия.

Следователем с участием эксперта и сотрудников ГАИ проведен осмотр места происшествия, назначены автотехнические, трасологическая и судебно-медицинская экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека».